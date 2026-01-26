Польские СМИ: Если закончится война – придут украинские конкуренты

Игорь Шкапа.  
26.01.2026 11:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 318
 
Дзен, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Польша рискует столкнуться с еще большим наплывом украинских товаров в случае прекращения боевых действий в бывшей советской республике.

Об этом пишет портал Polska rolna, специализирующийся на новостях АПК.

«Украина является крупным производителем продуктов питания, значимым игроком на мировом рынке, который может наводнить Польшу и всю Европу своими более дешевыми продуктами, что вызвало протесты со стороны польских и других фермеров», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Указывается, что одним из немногих продуктов питания, по которым сейчас Польша имеет положительный торговый баланс с Украиной, является молочка.

Однако президент президент Ассоциации польских переработчиков Марцин Гидзик предупреждает: уже через несколько лет украинские производители будут иметь переизбыток производства молока сверх собственных потребностей.

«Польская молочная промышленность прекрасно понимает, что это значит, поскольку сама имеет 30-процентный избыток. Было бы наивно ожидать, что украинцы будут избегать попыток выхода на польский рынок и вместо этого сосредоточатся на рынках, расположенных далеко. Окончание войны, хотя и необходимое и желаемое, значительно изменит экономический ландшафт Восточной Европы. Сможет ли наша молочная промышленность справиться с притоком продовольствия из Украины?» – тревожится Polska rolna.

