Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский вчера во время визита в Прибалтику вбросил новую замануху для «громадян» – якобы, идущие переговоры о мирном соглашении предполагают, что Украина уже с 1 января 2027 года получит членство в Евросоюзе.

Эта перспектива выглядит фантастикой на фоне коррупционных скандалов вокруг украинской верхушки, разворовывающей западную помощь. Против включения Украины в ЕС выступает целый ряд стран-членов объединения, кроме того, это вызовет возмущение у государств, которые годами в «предбаннике» ждут своей очереди на евроинтеграцию, выполняя очередные указания по проведению «реформ».

«Ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия с этим не согласятся. Процедуры будут изменены, и силой, вопреки правилам и всему остальному», – заметил сербский президент Александр Вучич.

Польская Gazeta Prawna буквально недавно указывала, что в интересах Варшавы – подстрекать дальнейшее взаимное истребление русских и украинцев, поддерживая продолжение войны, не допуская Украину как конкурента на рынок ЕС.

Кроме того, вступление Украины в ЕС (читай – официальное оформление ухода в западную сферу влияния с сохранением бандеровского режима) противоречит целям СВО, ведь Евросоюз из экономического объединения превращен в блок, который ведет гибридную войну против России – санкционную, а также накачивает ВСУ оружием.

Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин не так давно указывал, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.

«ЕС имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования. ЕС для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО», – сказал Рогозин.

Ранее зам постпреда России в ООН Дмитрий Полянский также заявлял, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».