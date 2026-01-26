Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Под Львовом погиб депутат Верховной рады Орест Соломаха – он ехал на квадроцикле, врезался в маршрутку и скончался в реанимации.

Соломаха был одним из гонителей Православной Церкви Московского Патриархата – хвастался голосованием за ее запрет на Украине, а также закупками терминалов «Старлинк» для ВСУ, обещая победу над Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», у погибшего осталось трое детей, молодая вдова и особняк.

Для Зе-банды гибель Соломахи сулит временные трудности – в Верховной раде осталось ровно 226 членов «монобольшинства» – это минимальное число для необходимости результативных голосований.

Так что до принятия присяги следующим по списку проведение нужных решений может быть осложнено – с учетом истории о попытках Тимошенко подкупить членов Зе-фракции.