В Киеве резко возрос спрос на кирпичи – греют ими «хатынки»

Анатолий Лапин.  
26.01.2026 09:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 860
 
Дзен, Киев, Украина, Энергетика


В строительных супермаркетах Киева в условиях блэкаута резко возрос спрос не только на свечи, но и кирпичи, которые используются для обогрева замерзающих квартир.

Об этом в своем видеоблоге рассказала жительница Киева Алена Листок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам блогера, если раньше на каждом углу продавали генераторы, то сейчас они перестали пользоваться таким спросом, зато буржуйки, газовые баллоны и кирпичи теперь в приоритете.

«Какой ценный товар оказывается, надо брать, пока всё не разгребли. Не поверите, человек шесть подошло за кирпичами, жесть…

Хожу по «Эпицентру», а глаза прямо тянутся вот к таким печкам-буржуйкам. Такая она классная, на неё смотрю и представляю себе, как бы я в домике сидела возле неё грелась, и как бы там костёр горел. Недешевое удовольствие, конечно, но вещь классная. Прямо смотришь на неё и теплее становится.

Газовые баллоны стоят прямо на каждом углу… На центральных кассах сразу возле входа самый первый необходимый товар — это бутыли для воды, канистры с газом, бочки, канистры пустые для бензина.

Я хочу сказать, что цены немаленькие, конечно, удовольствие дорогое.

Ну и, конечно же, куда же без кирпичей. Вот одна штучка 90 с копейками. Они на каждом углу возле каждой кассы стоят в таких палетах, чтобы люди далеко не возили, потому что они нелёгкие. Тяжёлые, достаточно плотный кирпич и тяжёлый. В прошлом году, в позапрошлом углу в «Эпицентре» на каждом углу стояли генераторы. Видно, уже накупили, уже нету такой массовой закупки», — описала ситуацию Лысак.

