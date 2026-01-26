В Киеве резко возрос спрос на кирпичи – греют ими «хатынки»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В строительных супермаркетах Киева в условиях блэкаута резко возрос спрос не только на свечи, но и кирпичи, которые используются для обогрева замерзающих квартир.

Об этом в своем видеоблоге рассказала жительница Киева Алена Листок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам блогера, если раньше на каждом углу продавали генераторы, то сейчас они перестали пользоваться таким спросом, зато буржуйки, газовые баллоны и кирпичи теперь в приоритете.