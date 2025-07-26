В отношениях с Россией ЕС допустил стратегическую ошибку
Евросоюз из экономического блока стремительно превращается в европейский аналог НАТО, направленный исключительно против России.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За все эти годы ЕС сильно изменился и стал очень милитаризованным. Одно дело, когда мы говорили об экономическом и политическом блоке, у которого не было серьезной военной составляющей, и этим он отличался от НАТО.
Но сейчас мы видим, что между ЕС и НАТО нет большой разницы. Страны начинают милитаризоваться. Они говорят о военном лице ЕС и армии ЕС, что фактически сближает их с НАТО. И степень русофобии примерно одинаковая, и страны тоже примерно одинаковы. Так что мы, конечно, будем учитывать этот фактор в будущем», – сказал Полянский.
«Это большая стратегическая ошибка Европы, что она стратегически планирует какую-то систему обороны против России. Потому что единственным возможным вариантом было бы создание системы безопасности, которая охватывала бы Россию, включала бы Россию, которая разделяла бы ответственности и интересы как России, так и европейских государств.
И это было возможно и остается возможным. Но сейчас логика сильно изменилась, и Россию изображают врагом Европы, НАТО, ЕС. И очень жаль, что молодое поколение европейцев сейчас воспитывается в этой истеричной атмосфере русофобии, когда Россию изображают врагом. Это, конечно, не очень хорошо для будущего, и эти тенденции нужно остановить. И я думаю, что общественное мнение в Европе должно остановиться и посмотреть, куда все идет.
И я бы сказал, что предполагаемые планы России напасть на НАТО, конечно, не только гипотетичны, но и абсурдны. Вы никогда не найдете ничего подобного в нашей доктрине», – подытожил он.
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