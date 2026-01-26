Мы мёрзнем, но молимся за нашего лидера Зеленского, —французское ТВ выпустило в эфир молодую укро-подхалимку

26.01.2026 11:28
Западная пропаганда продолжает клепать духоподъемные ролики из Киева, убеждая, что мерзнующие и сидящие в темноте украинцы по-прежнему не готовы на уступки России и всячески поддерживают линию диктатора Зеленского.

Показателен сюжет телеканала France 24, который записал интервью жительницы Киева Елены Звягиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, в квартире очень холодно. Ночью температура опускается примерно до -20°C, а отопления нет уже около двух недель. В квартирах очень холодно, например, у меня в квартире +8,6°C. Как же нам согреться? Конечно, мы надеваем много одежды. А ещё используем химические грелки и термосы. Ходим в ближайшие магазины или кафе, и приносим оттуда тёплую воду, потому что в наших квартирах нет горячей воды… Мы много раз обращались к властям, просили генераторы, трансформаторы для нашего дома, но нам отказали

В общем, да, ситуация очень плохая, но мы молимся, надеемся и знаем, что всё плохое пройдёт и всё будет хорошо. Мы просто знаем это и надеемся на это… Я знаю, что наш лидер Зеленский найдёт наилучшее решение этого вопроса и сделает всё возможное, потому что мы знаем, что он действительно замечательный президент, ведь мы всё ещё живы, Украина по-прежнему независима, и мы продолжаем бороться. Так что война ещё не окончена, и я думаю, что всё будет хорошо, но нам нужно ждать, молиться и надеяться».

Немецкий канал MDR также накануне выпускал сюжет о том, что жители Украины, несмотря на страдания, готовы мучиться, но «не уступить Путину даже в малом»

