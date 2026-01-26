Украинцам в Европе будут промывать мозги, заманивая вернуться в Нэньку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бежавших от войны и осевших за границей украинцам будут убеждать, что им следует вернуться домой – мол, здесь не так опасно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр соцполитики Денис Улютин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У него поинтересовались, как Киев может помочь своим соотечественникам, которым начали урезать соцвыплаты в Европе.

«Мы можем поддержать их здесь, в Украине. Для них мы готовы создать все те же самые условия, что и для внутренне перемещенных лиц», – сказал Улютин.

При этом он не стал говорить, что внутренне перемещенные лица в самой Украине находятся в крайне тяжелом положении: ютятся в общежитиях и получают лишь мизерную временную единоразовую выплату.

«Я думаю, что у наших людей за рубежом на первом месте не выплаты, а безопасность. В случае, если ситуация с безопасностью изменится, они будут возвращаться в Украину», – надеется министр.

Он фактически признает, что для возвращения украинцев домой нужно включить пропаганду для промывки мозгов. Для этой задачи создаются так называемые «центры единства» для беженцев, чтобы «в первую очередь, информировать их, чего ждать в Украине».

Собеседник агентства утверждает, что с Украины выехало после начала войны более 5,8 миллионов человек, большая часть их которых проживает в странах Европы.

«Но мы должны понимать, что люди, которые себя нашли, устроили свою жизнь, без изменений ситуации с безопасностью возвращаться не будут. И мы не заставим их вернуться. В то же время они должны быть рупором Украины за рубежом», – говорит министр.

По его словам, страны, где осело небольшое количество украинцев, не совсем сильно и хотят говорить о том, чтобы они возвращались.