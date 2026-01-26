Киевский неонацист: Майдан в России невозможен. Делаем ставку на смуту
Украине стоит изо всех сил надеться на дестабилизацию ситуации внутри России.
Об этом в беседе с одесским неонацистом Сергеем Стерненко заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воющий с Россией.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он признает, что в России невозможны майданы по украинскому сценарию, поскольку там другой народ.
«Но там возможна смута, там возможна гражданская война. В конце концов, давайте вспомним, например, Первую мировую войну, чем она для России закончилась и что произошло, когда их армия была деморализована и не хотела воевать. И в конце концов, солдаты, которые были мобилизованы, первыми фактически тогда и подняли бунт, закончившийся свержением царя», – рассуждал нацист.
По его словам, в России будет «не революция хороших людей за хорошие ценности», а «кровавый абсурдный бунт».
«Я не говорю, что наша стратегия должна быть в том, что мы просто сидим и ждем этого. Так мы никогда ничего не добьемся, просто ожидая, что там что-то произойдет. Должны активно этому способствовать. И в результате, например, если есть такие возможности, мы сможем наносить москалям такие потери, которые они не смогут восстановить методами подписаний контрактов и им нужно будет идти на массовую мобилизацию в России.
Это будет одним из фактором, который действительно может пошатнуть всю их ситуацию изнутри», – надеется Ильенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: