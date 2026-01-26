Зеленский зло облаял белорусского шпица Умку – и напросился на ликвидацию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский отметил свой 48-й день рождения в Вильнюсе неожиданными нападками на собаку президента Белоруссии Александра Лукашенко – белого шпица Умку.

Зеленский недобро вспомнил о милом домашнем питомце на мероприятии, посвященном годовщине антироссийского восстания поляка Винцента Калиновского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пока еще, к сожалению, белому шпицу Лукашенко предоставлено больше прав, чем народу Беларуси. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, я уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки Беларуси было просто недостаточно. Теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, дороже и опаснее стала для всех зависимость Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше», – вещал Зеленский.

Он утверждает, что из Белоруссии на Украину летят «шахеды», предоставляется связь российским военным, белорусская промышленность работает на нужды СВО – и призвал Европу бороться с этим.

Возможно, за этой эскападой стоит вовсе не страх перед размещенными в Белоруссии тактическим ядерным оружием и установками «Орешник», а банальная месть Лукашенко, который неоднократно обзывал Зеленского гнидой.

Чтобы усилить оскорбление, главарь киевского режима демонстративно встретился в фойе гостиницы «Хилтон» с самопровозглашенной «президенткой Беларуси» Светланой Тихановской и пригласил ее в Киев. Все пять с половиной лет Зеленский опасался это делать – как из-за презрения к самой Тихановской, так и из-за страха перед Лукашенко.

Украинский политолог Евгений Магда считает, что недопрезидент потерял рассудок.

«Такой шаг приведет к появлению тысяч российских военных, которых переоденут в белорусскую форму, назовут белорусами (никого не удивит, что команды отдаются на русском языке) и отправят воевать. Это реальный сценарий. И это не лучший сценарий для всех нас», – сказал Магда в эфире «Еврорадио».

Белорусов эскапада Зеленского сильно разозлила.

«Ах ты ж гнида, зеленая сопля, мразь и паскуда. Может, украинский народ права имеет, которые ты уничтожаешь?! Сука ты поганая, Зеля, блевотина ублюдочная. Еще смеешь обращаться к белорусскому народу?! Белорусский народ не умирает, как твои несчастные рабы, которых ты предоставляешь Европе за кокаин и бабки. Тебя скоро поднимут на вилы и разорвут на части», – прогремел в своем подкасте телеведущий Григорий Азаренок.

«Зеленский – это даже не преступник, это нелюдь, упырь, единственное правильное отношение к которому – ликвидация. И белорусы в этом могли бы помочь, учитывая его слова и действия по отношению к нам и нашему Президенту», – написал в своем тгк политолог Алексей Дзермант.

«Это просто вопли отчаяния съехавшего с катушек киевского упыря, постепенно теряющего страну, власть и связь с реальностью? Либо речь идёт о сигнале из Киева в адрес глобальной “партии войны” о готовности развязать конфликт с Беларусью на фоне активизации диалога между Минском и командой Трампа?», – задался вопросами белорусский политолог Александр Шпаковский.

Российский политолог Алексей Чеснаков считает, что заявления Зеленского против России и Белоруссии не стоит воспринимать всерьез.