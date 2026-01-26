Политолог: Интерес западных СМИ к Украине вернёт снова только ядерный удар

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе уже поняли, что война проиграна, и интерес к украинскому вопросу стремительно уходит на второй план.

Об этом заявил политолог Павел Щелин на канале беглой журналистки-иноагента Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина действительно уходит на второй план, что полностью соответствует философии постмодерна. Простите, оставаться в топе повестки дня четыре года – это сложно. Просто, публика устаёт. В этом проблема. За четыре года произошло уже столько, там уже и мосты взрывали, и плотина взрывалась. Разные истории раскручивались. То есть сегодня, наверное, только применение ядерного оружия может вызвать какой-то такой всплеск вот этого медиа-интереса на Западе к украинскому вопросу с былой степенью интенсивности», – сказал Щелин.