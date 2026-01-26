Мы сознательно играем с Трампом в имитацию переговоров с москалями – нацист Ильенко

Украина вынуждена согласиться на переговоры об окончании войны, чтобы ее не обвиняли в нежелании идти на мирное соглашение.

Об этом в беседе с одесским неонацистом Сергеем Стерненко заявил экс-депутат Рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воющий с Россией.

Он говорит, что война должна продолжаться, а украинцам надо многое изменить в себе, чтобы «дальше быть эффективными – и в результате уничтожить этого врага».

Стерненко поинтересовался, верит ли его собеседник в успех мирных переговоров.

«Абсолютно нет. Очевидно, что мы играем в эту игру. Это очевидно, что нам нельзя выглядеть сейчас как срывающие переговоры, потому что мы сделали бы подарок москалям, если бы дали возможность им, Трампу и всем остальным вкладывать в уши, что вот, смотрите, украинцы не хотят мира или еще чего-то», – заявил Ильенко.

