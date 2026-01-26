Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина вынуждена согласиться на переговоры об окончании войны, чтобы ее не обвиняли в нежелании идти на мирное соглашение.

Об этом в беседе с одесским неонацистом Сергеем Стерненко заявил экс-депутат Рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воющий с Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что война должна продолжаться, а украинцам надо многое изменить в себе, чтобы «дальше быть эффективными – и в результате уничтожить этого врага».

Стерненко поинтересовался, верит ли его собеседник в успех мирных переговоров.