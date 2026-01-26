«Советская эра закончилась!» – в Киеве обещают много импортных ТЭЦ на биомассе

Трудолюбивые украинцы уже собирают малые ТЭЦ «с европейскими элементами», мастеря решётки и системы подачи в них соломы.

Об этом в эфире «5 канала» заявила экс-замглавы МИД Украины Лана Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эра советского обеспечения теплом и электроэнергией добежала до конца, и всю систему надо пересмотреть. Потому что русские никуда не денутся с наших границ. И считать, что даже прекращение огня будет постоянным – я бы готовилась к другому. К тому, как сделать более защищённой жизнь в столице и в других городах. …

Мини-ТЭЦ – это вообще наше решение на будущее. На Украине есть резервы для строительства мини-ТЭЦ на соломе, на опилках, на мусоре. То есть всего материала, из которого можно производить теплую электроэнергию, на Украине более чем достаточно», – утверждала Зеркаль.

По её словам, украинцы уже строят малые ТЭЦ «с европейскими элементами».

«Там, котёл или турбина… Но, всё остальное, внутреннее – варят сами решётки, ставят сами оборудование, которое подает эту солому. То есть, людей, которые уже научились даже делать ТЭЦ на Украине на биомассе, можно найти», – обнадёживала «громадян» бандеровка.

