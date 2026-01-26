Поражение Украины станет для ЕС катастрофой, из которой уже не выбраться – Шишкин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не нужно надеяться, что Европа просто откажется от поддержки Украины, потому что для них это вопрос сохранения благополучия.

Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не нужно надеяться, что европейцы забудут про Украину. Они не могут этого сделать. Это не помощь Украине, они сражаются за своё существование. Они пять веков были гегемонами мира. Но по итогам Второй мировой войны Европа проиграла вчистую. Она вернулась на арену большой политики только потому, что понадобилась США в противостоянии с СССР. Они были искусственно реанимированы. И сейчас у Европы только один выход – стратегическое поражение России, которое позволит влить в них дополнительные ресурсы. И когда такой выбор на весах – очевидно, что они решат. Конечно, поговорят, поморщатся, как пьяница перед рюмкой водки, но выпьют», – сказал Шишкин.