«Трамп – козёл из 90-х! Он нас нагибает» – экс-замглавы МИД Украины

Вадим Москаленко.  
26.01.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 756
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У Киева нет никаких других альтернатив, кроме как подчиняться издевательствам США, поскольку только Дональд Трамп может как-то повлиять на Владимира Путина.

Об этом в эфире «5 канала» заявила экс-замглавы МИД Украины Лана Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева нет никаких других альтернатив, кроме как подчиняться издевательствам США, поскольку только Дональд...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Позицию американской стороны в нынешней администрации вообще трудно поменять, потому что у них позиция того, кто буллит. Не знаю, как это перевести, но это такой козёл, который всех нагибает. И они просто нагибают, не слушая всё, что им говорят.

Это не только относительно Украины, кого угодно, это их стиль поведения. Это такие 90-е на уровне Вашингтона. И с ними действительно трудно разговаривать. Доносить им другую позицию – невероятно трудно!

Но если этого не делать, они будут продолжать продвигать исключительно свое видение. Которое кривое, косое, неверное.  Просто потому, что у них есть сила. Поэтому все эти переговоры могут нам казаться какими-то предательскими, пустыми, но в них есть этот элемент понемногу-понемногу двигать эти колёсики для того, чтобы у них хотя бы что-то появилось в голове, связанное с реальностью, а не с тем, как они это себе представляют», – жаловалась Зеркаль.

В то же время она добавила, что, кроме Трампа, ни у кого «нет шансов на то, чтобы остановить Путина».

«Поэтому он может нам не нравиться, мы можем его ругать, мы можем выражать все, что угодно – внутренне. Но другого сильного игрока на международном уровне нет», – сетовала бандеровка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить