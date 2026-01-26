«Трамп – козёл из 90-х! Он нас нагибает» – экс-замглавы МИД Украины

У Киева нет никаких других альтернатив, кроме как подчиняться издевательствам США, поскольку только Дональд Трамп может как-то повлиять на Владимира Путина.

Об этом в эфире «5 канала» заявила экс-замглавы МИД Украины Лана Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Позицию американской стороны в нынешней администрации вообще трудно поменять, потому что у них позиция того, кто буллит. Не знаю, как это перевести, но это такой козёл, который всех нагибает. И они просто нагибают, не слушая всё, что им говорят. Это не только относительно Украины, кого угодно, это их стиль поведения. Это такие 90-е на уровне Вашингтона. И с ними действительно трудно разговаривать. Доносить им другую позицию – невероятно трудно! Но если этого не делать, они будут продолжать продвигать исключительно свое видение. Которое кривое, косое, неверное. Просто потому, что у них есть сила. Поэтому все эти переговоры могут нам казаться какими-то предательскими, пустыми, но в них есть этот элемент понемногу-понемногу двигать эти колёсики для того, чтобы у них хотя бы что-то появилось в голове, связанное с реальностью, а не с тем, как они это себе представляют», – жаловалась Зеркаль.

В то же время она добавила, что, кроме Трампа, ни у кого «нет шансов на то, чтобы остановить Путина».