Зеленский всячески пытается втянуть Запад в прямую войну с Россией, тиражируя нелепые мифы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала Polsat заявил известный польский публицист, автор книги «Польша в состоянии войны» Збигнев Парафянович.

«Это ни для кого не секрет, но если вы поговорите с людьми, работающими в дипломатии, армии или спецслужбах, каждый европейский политик знает, что Зеленский стремится интернационализировать этот конфликт», — сказал Парафянович.

Он сослался на мнение, услышанное им от некоего высокопоставленного украинского командира:

«Он заявил, что единственный, для кого время на стороне врага, — это Владимир Путин. Потому что каждая неделя, месяц и год войны разрушают украинскую государственность».

Парафянович добавил, что Кремль «уверенно движется к завоеванию Донбасса».

В этих условиях Зеленский «разыгрывает драму», чтобы оправдать оформление потери территорий.

«С одной стороны, это образ Христа народов для Украины, с другой — миф о вступлении в Европейский союз в 2027 году. С третьей стороны, ходят разговоры об огромных денежных потоках в Украину, а с третьей — её представляют как страну, гарантирующую безопасность, потому что у неё есть эти мифические 130 бригад, которые она может развернуть для защиты границы. И это часть нарратива. Президенту нужно придумать несколько аргументов, чтобы оправдать этот гниющий компромисс», – сказал поляк.

Он считает невозможным вступление Украины в ЕС уже в 2027 году:

«Это страна, которая имеет проблемы с верховенством права, нарушениями прав человека и лишением свободы людей, насильно призванных в армию. Все это просто невозможно быстро исправить».

Кроме того, большинство оставшихся на Украине, – это пожилые люди, а потому некому восстанавливать экономику.

