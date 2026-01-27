«Хватит поддакивать Трампу!», – гость российского эфира неожиданно отчитал «МИД и выше»

27.01.2026 11:26
Руководство России вместо выработки собственной внешнеполитической повестки действует, будто постоянно пытается угодить Дональду Трампу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крупнов указал на абсурдность ситуации – с одной стороны, Москва обвиняет США в разрушении международного права, однако тут же отправляет сигналы о готовности вступать в трамповский «Совет мира».

«Действовать надо самостоятельно и под свои задачи, понимаете? И не повторять Трампа.

Трамп разрушает международное право. Мы говорим: «Ну вот, международное право приказало долго жить».

Трамп разрушает ООН: «Ну, что такое за организация ООН, не пойми как? А вот Совет мира, и мы готовы из замороженных средств миллиард туда внести». То есть, мы уже в Совет мира под Трампа залезаем, понимаете?

И мы последнюю неделю поддакивали просто, даже смешно это слушать, на уровне МИДа и выше – поддакивали тому, что Дания вообще-то колониальную политику в Гренландии вела и так далее, и тому подобное. Ну, прошу прощения, это что такое?

Поэтому по-прежнему везде мы куда-то пытаемся подстроиться, пытаемся что-то там выклевать по пять копеек. Нет самостоятельной политики, в этом суть ситуации», — заявил Крупнов.

