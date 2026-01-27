В ПАСЕ будут создана группа по развалу России

Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы настояло на том, чтобы в так называемой «российской платформе», незаконно представляющей РФ в ПАСЕ, треть мест занимали сепаратисты, выступающие за развал России. Их называют «деколонизаторами».

Об этом беглый олигарх-иноагент-террорист Михаил Ходорковский заявил в интервью иноагенту Александру Плющеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хотел бы обратить внимание, что это временная мера… Это до того момента, пока не будет создана отдельная платформа для коренных народов. Я считаю, что эта платформа должна быть создана, потому что те люди, которые считают, что Россия в ее нынешнем составе не должна существовать,  вряд ли должны обсуждать будущее этой самой России. Они считают, что они из этой России должны выйти. Это их право обсуждать и предлагать это, но обсуждать будущее России тогда незачем. Я надеюсь, что в течение года этот вопрос будет решен», – сказал Ходорковский.

Сейчас в группу «деколонизаторов» входят: чеченец-иноагент Руслан Кутаев, эстонка Екатерина Кузнецова, руководитель объединения «Азиаты России» Василий (Матюнэ Батлай) Матенов, коми Лана Пылаева и удэгеец-иноагент Павел Суляндзига.

