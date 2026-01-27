«Совет мира» позволит Трампу замазать кровью своих подельников

«Совет мира» фактически даст возможность Трампу открыто продолжить антироссийскую войну на Украине, прикрывшись решением послушного большинства.

Об этом на канале «БелТА» заявил российский военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во-первых, создание «Совета мира» – это фактически знак Трампа, что ООН может отдыхать. Она уже просто надоела, она уже ничего не решает, и нельзя таким огромным количеством стран управлять.

У Трампа амбициозные планы. Он прекрасно понимает, что многие страны, в том числе расположенные к США, как-то косо смотрят на его действия в Венесуэле, в Гренландии.

Трампу нужно заручиться компашкой. Все как в банде: чем ты больше замажешь кровью своих сторонников, тем увереннее действует главарь», – сказал Баранец.