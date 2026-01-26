«Эффективность перехвата снизилась» – Рютте требует от Европы раскошелиться на ПВО для Украины

Европе нужно срочно увеличивать расходы на свой ВПК, в особенности на обеспечение Украины системами ПВО.

Об этом в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы договорились к 35 году инвестировать в оборону 5% ВВП ежегодно и ускорить производство и внедрение инноваций в оборонной промышленности. Это, конечно, много, и развивать нашу промышленную базу непросто.

Но мы должны это сделать, и быстро. Этого требует ситуация в сфере безопасности. Во-вторых, время, когда мы с удобством перекладывали на США время ответственности за нашу общую безопасность, прошло.

Будет справедливо и правильно, если Европа и Канада возьмут на себя больше ответственности за собственную безопасность», – вещал Рютте.