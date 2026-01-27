Банды русских наемников ВСУ все-таки будут представлены в ПАСЕ

Елена Острякова.  
27.01.2026 14:00
Госизмена, Дзен, ПАСЕ, Россия


Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не рискнуло включить в так называемую «российскую платформу» представителей банды русских наемников в составе ВСУ –  запрещенной в России РДК.

Об этом бывший шахматист-иноагент-террорист Гарри Каспаров заявил в интервью иноагенту Александру Плющеву, передает корреспондет «ПолитНавигатора».

«Понятно, что включение РДК было бы достаточно провокационным. Если бы это случилось, у меня бы проблем с этим не было. Но я был уверен, что они все-таки воздержатся», – сказал Каспаров.

Он рад тому, что в «платформе», незаконно представляющей Россию в ПАСЕ, будут два человека, связанных с РДК.

«Все-таки два человека в платформе: Марк Фейгин и особенно Андрей Волна (оба иноагенты, – ред.) – это люди, напрямую ассоциирующиеся с вооруженной борьбой. То есть, найден был компромисс. Это не совсем РДК,  но люди,  которые находятся в Украине и бывают на фронте», – сказал Каспаров.

