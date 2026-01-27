Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки прогнозам и несмотря на новые санкции США против РФ, Индия продолжает в больших объемах закупать российскую нефть, пишет западное антироссийское агентство «Блумберг».

«Вопреки ожиданиям многих участников рынка, эти российские потоки оказались на удивление устойчивыми», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главный аналитик Global Risk Management Арне Ломан Расмуссен считает маловероятным, что Индия откажется от поставок из РФ.

«Ожидания резкого падения импорта после санкций против «Роснефти» и «Лукойла» не оправдались», – признает «Блумберг».

Аналитик компании Kpler Навин Дас прогнозирует, что Индия сохранит «базовый уровень» закупок нефти у России.

Впрочем, «Блумберг» надеется, что изменить эту динамику еще может торговое соглашение между Индией и США, подписание которого продвигает Дональд Трамп.

Российский эксперт энергетического рынка Александр Фролов напоминает: по ожиданиям ОПЕК в 2026 году в Китае и Индии будет продолжаться рост спроса на нефть (плюс 420 тыс. баррелей в сутки на двоих).