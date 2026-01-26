«Это дорого обходится русским» – Рютте похвастался безнаказанностью атак на теневой флот
Безнаказанные пиратские нападения стран Запада на «теневой флот» – очень дорого обходятся России.
Об этом рассказал в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я очень рад, что мы все чаще ставим перед русскими стратегические дилеммы в контексте Балтийской караульной службы.
Мы видели, что сделали американцы с российским флагманом у берегов Исландии, и видели множество других вмешательств, в том числе со стороны Франции», – сказал Рютте.
«И я думаю, что когда эти корабли представляют угрозу для окружающей среды, когда возникают серьезные вопросы о том, сможет ли судно продолжать плавание, не повреждая критически важную подводную инфраструктуру, есть способы вмешаться.
И они уже дают результат, вынуждая русских все активнее защищать теневой флот, что, конечно, дорого им обходится», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: