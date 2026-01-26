Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время событий в Крыму 2014 года из состава гарнизона ВСУ на полуострове лишь мизерная часть приняла принципиальную позицию быть за Украину.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил вернувшийся из плена командир украинских морпехов Сергей «Волына» Волынский, известный по мариупольскому сидению в подвале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обстоятельства были сверхтрагическими, они меня очень поразили. Не говоря о том, что мы доверяли своему командиру, как президенту, главкому, и ждали от него каких-то решений, но никаких решений мы тогда от него не услышали. И вообще он остался служить в РФ… Я был единственным пехотным офицером, который вышел на материковую Украину. Из военчасти нас менее трёх десятков человек уехало назад, на Украину. Все остальные продолжили свою службу, так сказать, предали присягу и остались в РФ, включая командира», – вспоминал «Волына».

На вопрос о судьбе бывших сослуживцев отпущенный на волю нацист ответил: «О некоторых мы слышали, некоторых мы ликвидировали».

При этом он признал, что уже даже после Референдума в Крыму выбравшим Украину военным был дан полный «зелёный свет» и организован выезд.