Мы до сих пор не воюем, как должны. Украина не боится – Басурин

Анатолий Лапин.  
27.01.2026 10:39
  (Мск) , Москва
Российская армия до сих пор не воюет так, как должна была бы. Победа может даться слишком высокой ценой.

Об этом в беседе с экс-советником погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александром Казаковым заявил бывший спикер армии ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть, конечно, определённые успехи. Самое главное, какой ценой мы добиваемся этих побед. Определённое опасение о том, что цена может быть очень велика. Мы до сих пор не воюем, как должны воевать.

Когда бы мы начали это делать, то противник бы нас начинал бояться. А у него пока испуга в глазах я не вижу», – сказал Басурин.

Он отметил положительную тенденцию на Запорожском направлении, где в перспективе «по суше можем обходить Днепр и двигаться тогда на Николаев и Одессу».

Кроме того, севернее Славянска идут бои возле Святогорской Лавры – «позиции, которые мы до этого потеряли по разным причинам, потихоньку возвращаем».

«В остальном, в принципе, линия фронта она такая, стагнирующая – ни в одну, ни в другую сторону. Потому что больших прорывов линии фронта у нас нет», — констатировал Басурин.

