«Да, Киев замерзает. Но альтернативы войне – нет» – генсек НАТО

Несмотря на гуманитарную катастрофу в некоторых украинских городах, Запад продолжает накачивать Украину оружием – и настаивает на продолжении войны.

Об этом говорил в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы сказал, что для украинцев это самая суровая зима за последние 10 с лишним лет. В Киеве сейчас -20, и люди живут в таких условиях, несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру и мирных жителей. Бои идут на линии фронта, но Россия наносит удары и по крупным городам. Она целенаправленно наносит удары по инфраструктуре, оставляя украинцев буквально на морозе. Без тепла, света и воды. Тем временем продолжаются мирные переговоры под руководством США. Президент Трамп и его команда прилагают максимум усилий, чтобы остановить кровопролитие. Их поддерживают европейцы. Коалиция стран, возглавляемая Британией и Францией, прилагает усилия для обеспечения надежных гарантий безопасности, в том числе для размещения войск на территории Украины после заключения мирного соглашения. Европа, Канада и США подтвердили свою готовность предоставить такие гарантии. И они важны для того, чтобы Путин после заключения мирного соглашения никогда больше не пытался напасть на Украину, потому что благодаря гарантиям безопасности – он будет знать, что у него нет шансов», – трепал языком Рютте.