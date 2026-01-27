Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нет никакой жалости к страдающим от блэкаута жителям Киева, поскольку абсолютное большинство из них поддерживало (в том числе и собственным кошельком) бандеровский режим, годами убивавших русских жителей Донбасса.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможное разрушение инфраструктуры — это самый гуманный вариант… Местных не жалко абсолютно… Я всегда знал, что всё население Украины сдаёт на АТО, которая шла 8 или 9 лет, с каждой зарплаты отчислялось 5%, крышечки собирали на протезы, тёплые вещички для «наших захистныков» на фронте. Виноваты все. Никто же не оспаривал вину жителей Третьего Рейха и Германии в том, что произошло с Советским Союзом и вообще с Европой в сороковых годах. Нет. Здесь точно такая же история. Тем более, они очень любят себя причислять к наследникам Третьего Рейха, всячески это демонстрирует. Так что, мне кажется, это не область для жалости», — заявил Стешин.

Он уверен, что Зе-офис будет вынужден пойти на условия России.