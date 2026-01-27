«ЕС выкручивает нам руки!» – история с 90-миллиардным кредитом для Украины обернулась мега-«зрадой»

Евросоюз выкручивает Украине руки, заставляя покупать оружие за выдаваемые им же кредитные деньги.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил экономический эксперт Даниил Монин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То решение ЕС, которое вот сейчас обсуждается, что только 30 млрд дать деньгами, а 60 млрд оружием – это катастрофически в худшую сторону влияет на Украину.

Я вообще не понимаю, – ну, они же должны как-то были согласовывать свою позицию с украинской стороной при выделении, – каким образом так получилось, что на нас переложили, тем более же это кредиты будут!

Вы же понимаете, что если это просто кредит, то нам пообещали наш госдолг увеличить на 90 миллиардов евро за два года. А бюджет нуждается в деньгах реальных, чтобы покрыть дефицит.

А нам теперь рассказывают… Более того, военку же нам давали достаточно много бесплатно, в бюджет давали примерно 18—20 миллиардов военки. Теперь нам говорят европейцы: «Покупайте у нас за кредиты военку эту».

То есть, нам фактически выкручивают руки. И теперь я тоже не понимаю, каким образом государство собирается вести войну целый год, когда действительно ресурсов может не хватить», — заявил Монин.