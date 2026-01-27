Блэкаут в Киеве: Будет не только холодно, но и голодно
Отключение электроэнергии на Украине, даже если все останется, как есть, и не будет ухудшения, повлечет резкий рост цен и обвал ВВП.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил экономический эксперт Юрий Гаврильченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Бизнес покупал электроэнергию где-то по 12—20 грн за киловатт. А если использовать дизель-генераторы непромышленного стандарта, стоимость киловатта увеличивается вдвое.
Причём вдвое — это если вообще электроэнергия есть. А вот если этого нет, то тут нужно считать, потому что ни один генератор не рассчитан на то, чтобы работать 24 на 7. И для того, чтобы ты обеспечивал свой бизнес электроэнергией за счёт автономных резервов, ты должен иметь как минимум три, а то и четыре генератора, они в три смены будут работать. И вот тогда уже стоимость киловатт-часа возрастает где-то до пятидесяти гривен.
С таким напряжением сил и с такой стоимостью подорожает абсолютно всё, причём по цепочке. И производство, и услуги, и хранение.
Это может привести к концу года к падению экономики на 4—6% при неизменных всех остальных параметрах, это уже сейчас можно говорить», — заявил Гаврильченко.
