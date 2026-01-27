Зеленский отдал приказ убивать 50 тысяч россиян в месяц

27.01.2026 15:29
Диктатор Зеленский публично поддержал озвучивавшийся ранее его подчиненными тезис о необходимости обеспечить уровень потерь России в 50 тысяч человек в месяц, чтобы заставить Кремль прекратить СВО.

«Задача украинских подразделений – обеспечить такой уровень уничтожения оккупанта, когда российские потери станут больше, чем объем пополнения, которое они ежемесячно могут отправлять в войска. Это реалистичная задача. Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц – это оптимальный уровень», – сказал Зеленский на совещании с украинскими дронщиками.

По его словам, выполнение задачи должны обеспечить СБУ и Минобороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гарантировать именно такой уровень российских потерь. Это можно сделать. Прежде всего дронами… Важно увеличивать контроль пространства- на глубину от фронта», – сказал Зеленский.

