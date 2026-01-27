Румынская фашистка Санду в ПАСЕ требует судить Россию
Совет Европы должен судить Россию. Об этом молдавская президентка с румынским паспортом Майя Санду заявила сегодня, выступая в ПАСЕ перед полупустым залом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если Украина падет, Россия не остановится на границах Молдовы. Поэтому борьба Украины – это борьба за безопасность Молдовы и Европу в целом. Именно поэтому без привлечения России к ответственности за агрессию не может быть прочного мира. Без правосудия война не закончится. Она лишь приостанавливается и готовится возобновиться. Совет Европы должен сыграть в этом активную роль. Выступать не как нейтральный наблюдатель, а как политический защитник международного права», – сказала Санду.
Как известно, Санду накануне поддержала идею о референдума по объединению с Румынией. Таким образом, она реализует проект дальнейшего приближения НАТО на восток.
«Еще лет пять назад подобный проект считался практически невозможным. Но сейчас он более чем вероятен. Получается, что Кишинев транзитом через Бухарест, становится участником и ЕС, и НАТО. И это происходит, потому что РФ завязла в войне против Украины. То есть, Молдова в некоторой степени повторяет финт Финляндии», – пишет украинский экономист Алексей Кущ.
