Идут воевать за Россию: в ВСУ всё меньше белорусов – укро-политолог
Все меньше белорусов соглашаются наниматься в ВСУ, и все больше – подписывают контракты с армией России.
Об этом украинский политолог Евгений Магда заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Усиливать белорусский компонент в силах обороны Украины, к сожалению, становится сложнее. Белорусы воюют в силах обороны Украины, и, к сожалению, несколько десятков белорусов погибло…
Есть и другая тенденция. Сегодня белорусов, которые хотят заключить контракт с российской армией, армией агрессора, к сожалению, становится больше, чем тех, кто присоединяется к украинским силам обороны», – сказал Магда.
Он не стал отрицать, что белорусские наемники на Украине сталкиваются с различными бюрократическими проблемами и языковым барьером.
«В России уже налажена система рекрутинга. Тем более, русский язык полностью понятен многим белорусам. Желание заработать деньги тоже есть. Практически прозрачная граница. Нужно отметить, что в России работает система достаточно эффективного набора в армию», – сетовал Магда.
