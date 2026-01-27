Укро-генерал: «Почему ТЦК нет в Буковеле? Закаленные лыжники нужны на фронте»

Игорь Шкапа.  
27.01.2026 17:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 480
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Сотрудники ТЦК не появляются на западноукраинском элитном горнолыжном курорте Буковель, хотя там можно набрать тысячи подготовленных для фронта людей.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни разу я не увидел ни одного сотрудника ТЦК в Буковеле. Почему? Это олигархи купили, чтобы они там не появлялись? Или военкомам Львовской и Ивано-Франковской области запрещено туда свои пять копеек вставлять? В Киеве на каждом третьем перекрестке проверяют документы и в определенных моментах предлагают проехать в ТЦК», – недоумевает генерал.

По его словам, из количества отдыхающих в Буковеле можно сформировать – минимум три бригады.

«А фронт требует не только обученных, мотивированных людей. Смотрите, какое количество лыжников, спортсменов могло бы сейчас передвигаться на фронте, имея те навыки, которые получены в Буковеле. У нас на фронте ни лыж, ни снегоступов нет. И это проблема. И я уже не говорю, что выросло число обморожений. И тут не всегда вопрос в обеспечении от государства. Здесь еще вопрос обученности, подготовки людей защищать себя от холода», – резюмировал Кривонос.

