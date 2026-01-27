Укро-генерал: «Почему ТЦК нет в Буковеле? Закаленные лыжники нужны на фронте»
Сотрудники ТЦК не появляются на западноукраинском элитном горнолыжном курорте Буковель, хотя там можно набрать тысячи подготовленных для фронта людей.
Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ни разу я не увидел ни одного сотрудника ТЦК в Буковеле. Почему? Это олигархи купили, чтобы они там не появлялись? Или военкомам Львовской и Ивано-Франковской области запрещено туда свои пять копеек вставлять? В Киеве на каждом третьем перекрестке проверяют документы и в определенных моментах предлагают проехать в ТЦК», – недоумевает генерал.
По его словам, из количества отдыхающих в Буковеле можно сформировать – минимум три бригады.
«А фронт требует не только обученных, мотивированных людей. Смотрите, какое количество лыжников, спортсменов могло бы сейчас передвигаться на фронте, имея те навыки, которые получены в Буковеле. У нас на фронте ни лыж, ни снегоступов нет. И это проблема. И я уже не говорю, что выросло число обморожений. И тут не всегда вопрос в обеспечении от государства. Здесь еще вопрос обученности, подготовки людей защищать себя от холода», – резюмировал Кривонос.
