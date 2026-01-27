«Трамп предал курдов – предаст и украинцев» – Арестович о гарантиях Киеву от США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рано или поздно США предадут Украину так же, как предали Вьетнам, Афганистан и сирийских курдов.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После ситуации в Сирии нам нужно задуматься. Все ссылаются, как США бросили Афганистан – но более верных союзников, чем сирийские курды, в регионе у американцев не было. А сегодня американский посол в Турции говорит: да мы никогда ничего не обещали, что мы будем защищать от турков или сирийской армии. Помните, сколько разговоров было о разделе Сирии, которой уже не выкарабкаться из войны? А как только появился сильный лидер – предали курдов, и сейчас добивают», – сказал Арестович.