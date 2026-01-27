«Говорите прямо – это лингвоцид русских» – переобувшаяся Латынина взялась переобувать ведущего-либерала
Выдавливание всего русского, доминировавшего на Украине до приобретения «незалежности» и даже после, мало сочетается с тем, что называют «европейскими ценностями».
Об этом беглая журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью каналу «Ищем выход», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас на Украине нет русских школ. Страна, большая часть которой в 91-м году говорила на русском языке (её предыдущая культура, цивилизация, государственные деятели, полководцы – говорили на русском языке), – не имеет русских школ. Русский язык не является государственным и официальным. Все СМИ, ТВ, книги издаются официально только на украинском.
Напомню, когда рухнул Советский Союз, произошла удивительная вещь: издание книг на украинском резко упало. Издание книг на русском, в связи с рыночным запросом, просто гигантски возросло.
И сейчас, когда официальные лица говорят, что когда детей из Донецка вывезли в Россию и читали им там книги на русском языке на фестивале, то это был, типа, культурный геноцид...
Хотя, по моим представлениям, эти дети и так говорили на русском. А с учётом всех этих обстоятельств, у меня возникает твёрдое ощущение, что то, что и сейчас происходит, и до этого происходило в Украине – это очень похоже на лингвоцид», – отметила она.
«Это очень похоже на систематическое, очень постепенное выдавливание традиционного языка городской интеллигенции, городов, культуры, что, скажем, сложно совместимо с европейскими ценностями», – рассуждала Латынина.
Далее она набросилась на либерала-ведущего за его заукраинскую позицию.
«И мне совершенно непонятно, почему вы, человек, говорящий на русском языке, «топите» за то, чтобы люди, говорящие на русском языке, перестали на нём говорить или были выгнаны из страны за то, что они говорят на русском языке», – возмущалась иноагент.
