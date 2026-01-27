«Говорите прямо – это лингвоцид русских» – переобувшаяся Латынина взялась переобувать ведущего-либерала

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выдавливание всего русского, доминировавшего на Украине до приобретения «незалежности» и даже после, мало сочетается с тем, что называют «европейскими ценностями».

Об этом беглая журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью каналу «Ищем выход», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас на Украине нет русских школ. Страна, большая часть которой в 91-м году говорила на русском языке (её предыдущая культура, цивилизация, государственные деятели, полководцы – говорили на русском языке), – не имеет русских школ. Русский язык не является государственным и официальным. Все СМИ, ТВ, книги издаются официально только на украинском. Напомню, когда рухнул Советский Союз, произошла удивительная вещь: издание книг на украинском резко упало. Издание книг на русском, в связи с рыночным запросом, просто гигантски возросло. И сейчас, когда официальные лица говорят, что когда детей из Донецка вывезли в Россию и читали им там книги на русском языке на фестивале, то это был, типа, культурный геноцид... Хотя, по моим представлениям, эти дети и так говорили на русском. А с учётом всех этих обстоятельств, у меня возникает твёрдое ощущение, что то, что и сейчас происходит, и до этого происходило в Украине – это очень похоже на лингвоцид», – отметила она.

«Это очень похоже на систематическое, очень постепенное выдавливание традиционного языка городской интеллигенции, городов, культуры, что, скажем, сложно совместимо с европейскими ценностями», – рассуждала Латынина.

Далее она набросилась на либерала-ведущего за его заукраинскую позицию.