Россия сделала США ответный «пис дил» – разменяв Гренландию – Коц
Президент России Владимир Путин снова поступил как дзюдоист, перевернув навязанную ему игру и согласившись войти в состав Совета мира, внеся вклад РФ из замороженных Западом активов.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин, как всегда, всех удивил своим этим политическим дзюдо, фирменным, когда переворачивает полностью игру, которую вроде ему навязывают, а тут он по Совету Мира: «Согласен, но только забирайте наши средства из морозилки», вот этот вступительный взнос для постоянного членства, миллиард долларов – забирайте из замороженных средств, а оставшиеся замороженные средства мы готовы использовать для восстановления территорий, которые пострадали в ходе боевых действий, в том числе и на территории Российской Федерации.
Между прочим, я напомню, что четыре области, в которых сейчас идут боевые действия, они конституционно входят в состав Российской Федерации», — заметил Коц.
Кроме того, по мнению военкора, Россия заняла выгодную ей позицию по вопросу притязаний США на Гренландию – она не высказывается против, рассчитывая, что Штаты не будут против ее будущих завоеваний.
«Путин показывает, что мы не лезем в эти американо-европейские разборки, мы не ностальгируем по международному праву, мы не заламываем руки в поисках вселенской справедливости, просто спокойно констатируем, что и мы когда-то Аляску продали, и Дания Виргинские острова продавала британцам. Так что теперь как бы нечего этой Дании строить из себя школьницу в европейском борделе», – указал он.
«Конечно, для современного мира, да, очень экзотично выглядит эта история с Гренландией, как на неё наехал Трамп, и местами, может быть, даже это и выглядит незаконно, но это как бы не наше дело, пусть там милые бранятся, вот, а нам это только на руку, потому что, по сути, это легитимизирует все наши прежние будущие завоевания.
А деньги из морозилки — это, кстати, похожий приём. Нам их всё равно можно забыть, никто никогда нам их всё равно уже не отдаст. А кто ж будет против, если их предложат на восстановление пустить. И заявления Путина, они созвучны с тем, что говорит Трамп Европе – Украиной надо заниматься, а не Гренландией.
Вот… получается баш на баш: мы не лезем к вам с нравоучениями по островам, а вы не лезете к нам по нашим историческим территориям. Вот наши условия, пис дил. Ну, в смысле, мирная сделка по-английски», – заключил Коц.
