«Русские научились изолировать поле боя на глубину до 40 километров» – Арестович

Пока украинские дроноводы вынуждены охотиться за картинкой ради отчёта наверх, российские БПЛА выбили логистику и изолировали подразделения ВСУ от тыла.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Система «е-баллов» показывает, что у нас 820 тысяч пораженных целей. Но делается это как? Снимается много красивых видео, как в подбитый танк влетает 30-40 дронов, и каждый считается как результат, чтобы накопить е-балл, и так далее. Поэтому система чудовищно искажена.

Недавно прошла статья одного американца, который воевал в Ираке и в Афганистане, и командовал у нас ротой, который говорит: вы идиоты, пока вы е-баллы зарабатываете, а глубину потеряли.

Что сделали россияне? Они на третий год войны догадались, что надо изолировать поле боя. И начали это делать, «Рубикон» там отметился основательно, побив нам логистику. И сейчас глубина изоляции достигает уже хороших значений, до 40 километров.

Это угроза, ведь нормальная жизнедеятельность линейных подразделений парализована на уровне корпуса. 40 километров – это глубина корпуса.

И сколько бы по системе е-баллов там чего ни набили, это никак не сказывается на положении наших войск на линии фронта. И в принципе вектор усилий размещен неправильно», – сказал Арестович.