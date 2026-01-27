«Нам не хватило ума приготовиться к блэкауту» – украинский энергетик развёл руками
В Киеве было достаточно богатств и ресурсов, чтобы за четыре года подготовиться к блэкауту, но власть занималась внутренней грызнёй.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Взять тот же Киев – стыд какой, поляки нам генераторы завозят. А что, киевская госадминистрация столько лет не могла закупить эти генераторы? Не понимали, что будет? Не могли запитать Водоканал альтернативными генераторами?
У нас в Киеве есть «Энергоатом» с доходом 400 миллиардов гривен. И «Нафтогаз» с таким же доходом. Они тоже могли бы озаботиться, внести какой-то вклад в безопасность города», – возмущался Омельченко.
«Помните, как кот Матроскин говорил: Средства у нас есть, у нас ума не хватает… В этом у нас основная проблема. Все возможности были, но не хватило ума приготовиться, не авральном режиме.
Конечно, не нужно винить только одного Кличка и киевскую госадминистрацию. Должна была быть координация работы с центральной властью, но её не было. Кличко даже не встречался с президентом много лет, какие-то личные проблемы между ними. Но когда речь о жизни людей, личные проблемы должны быть на втором плане», – сокрушался он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: