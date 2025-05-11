СБУ и венгерская оппозиция – вместе против Виктора Орбана

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Венгерская оппозиционная партия «Тиса» вступила в сговор с украинскими спецслужбами, и вместе с ними участвует в кампании по дискредитации Венгрии, заявил представитель правящей партии Фидес.

Для премьера Венгрии Виктора Орбана ситуация усугубляется тем, что в стан его противников перешёл бывший начальник Генерального штаба страны Ромулус Русин-Сенди (на фото), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор по коммуникациям венгерской правящей партии Фидес Тамаш Менцер заявил 11 мая, что бывший начальник Генерального штаба Венгрии Ромулус Русин-Сенди, ныне главный военный эксперт оппозиционной партии «Тиса», ранее признался в наличии у него важных украинских связей, включая «номера телефонов украинских лидеров», которыми он готов воспользоваться в случае необходимости.

Менцер процитировал отчет, опубликованный Вооруженными силами Венгрии, в котором говорилось, что Русин-Сенди хвалил Украину на встречах НАТО.

«Он представлял там Украину, а не Венгрию, – заявил Менцер. – Вот почему премьер-министр Виктор Орбан уволил его [в 2023-м]».

Ранее лидер парламентской фракции Фидес Мате Кочиш сообщил, что Русин-Сенди завершал свои выступления на заседаниях НАТО лозунгом «Слава Украине!», что, по словам депутата, противоречило официальной позиции Венгрии.

Тамаш Менцер также заявил, что лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр «атаковал процесс военной модернизации Венгрии» и хотел ослабить страну.

«А после всего этого, украинские спецслужбы начали кампанию по дискредитации Венгрии», – сказал представитель Фидес.

«Непостижимо и неприемлемо, что Петер Мадьяр нападает на Венгрию вместе с украинскими спецслужбами», – сказал Менцер.

«Это беспрецедентно», – сказал он, добавив, что это первый случай после 1990 года, когда «лидер венгерской партии начал атаку на Венгрию совместно с иностранной спецслужбой».

Тамаш Менцер имел в виду шпионскую войну против Будапешта, которую начала СБУ 9 мая, задержав в Закарпатье двух бывших украинских военных, обвинённых в работе на военную разведку Венгрии. По информации СМИ Закарпатья, речь идет о двух этнических венграх: бывшем пограничнике Роберте Коваче и бывшей военнослужащей Галицко-Волынской радиотехнической бригады Екатерине Йовзан.

Ответ Будапешта был весьма жёстким. После обеда 9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о высылке двух шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. В тот же день сотрудники венгерского Центра по борьбе с терроризмом (TEK) жёстко задержали в центре Будапешта бывшего украинского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Им оказался Сергей Александров, бывший первый секретарь посольства Украины. Ныне он не является дипломатом и находился в Венгрии как частное лицо, а его жена – совладелица украинского ресторана в Будапеште.

Как сообщило 11 мая венгерское издание Telex, бывший украинский дипломат сразу же покинул территорию Венгрии, и уже находится в Киеве. В свою очередь, вечером 9 мая Киев выслал двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта.

Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, они должны покинуть Украину в течение 48 часов.

В партии Фидес считают, что действия СБУ и партии «Тиса» координируются, ведь 8 мая Петер Мадьяр опубликовал тайную запись министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницкого, на которой чиновник говорит о необходимости подготовки армии к войне.

«Правительство Виктора Орбана – это правительство лжи и войны. Это конец. Они должны уйти», – написал Мадьяр в своем посте, не уточняя, к чему же, по его мнению, должна готовиться армия.

Упомянутая запись была сделана в апреле 2023 года, когда Русин-Сенди был начальником Генштаба Венгрии. Генерал-лейтенант до сих пор сохраняет связи и авторитет в армии, и венгерские комментаторы не исключают, что он может возглавить военный переворот против Виктора Орбана – если поддерживаемой Брюсселем партии «Тиса» не удастся победить на парламентских выборах в Венгрии в следующем году.