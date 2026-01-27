«Для нас первая цель в Абу-Даби – добиться заморозки. Потом будем затягивать» – советник Зе-офиса

Вадим Москаленко.  
27.01.2026 23:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2148
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Для Киева главное добиться на переговорах остановки боевых действий, а потом затягивать дипломатию.

Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Делегация российская в Абу-Даби, тут надо отметить, совершенно другого уровня. Это уровень не клоунский, который был при Мединском, когда они там про печенегов любили рассказывать.

Под председательством Костюкова, это глава ГРУ, там все военные, то есть они прекрасно понимают, что это за война, они прекрасно понимают цену этой войны, прекрасно понимают ресурсность России.

И в то же время с нашей стороны господин Буданов прекрасно осведомлен о ресурсности России, что у них есть, чего у них нет. Прошёл достаточно конструктивный разговор. Опять же, хорошая модерация со стороны американских коллег», – валял дурака Подоляк.

«Главная задача на этом этапе и для нас, и для американцев – остановка активной фазы войны как таковой. Потому что, эта активная фаза войны, если она останавливается, то политические переговоры могут идти достаточно долго.

Но сама фаза активная, когда убивают гражданское население, когда постоянно разрушение инфраструктуры на Украине, энергетической и так далее, вот это должно остановиться», – бредил Подоляк.

