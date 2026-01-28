За сказочку про «границы 1991 года» будет платить и Украина, и Запад
Запад уже сейчас должен экстренно выделить новые кредиты на восстановление 80% разрушенной теплоэнергетики Украины. Даже если немедленно начать производство оборудования, оно будет готово к установке лишь через год.
Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Плачков не уточнил, что взамен на новые транши пообещает Украина, а также где предлагается изыскивать новые деньги, ведь последний 90-миллиардный транш Европа выделяла с большими проблемами, да и то – с уловкой, что большая часть средств пойдёт на загрузку европейских военны производств.
«Повреждено, по моим оценкам, более 80% оборудования – основного, вспомогательного. Все тепловые электростанции, опорные подстанции, особенно в городах централизованных теплопоставок – это Киев, Харьков, Одесса, Львов, Чернигов, Николаев. Ситуация критическая…
Ситуация очень сложная и требует невероятных финансовых ресурсов, государство должно привлекать средства во Всемирном банке, в Европейском банке, в Международном валютном фонде, и уже закупить оборудование, делать заказы на турбины, генераторы, трансформаторы, чтобы европейские предприятия могли уже начать его изготавливать.
Потому что эти трансформаторы нужно производить не меньше, чем год. Если мы этого сейчас не сделаем, к сожалению, эта ситуация будет растянута во времени, и мы и летом будем ощущать дефицит электроэнергии огромный, и следующая зима будет очень сложной.
Мы не сможем, это не один год, это два-три года как минимум нужно восстанавливать», — заявил Плачков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: