Стоны и боль в Зе-офисе: «Наказать Россию получится только гипотетически!»

Вадим Москаленко.  
27.01.2026 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2709
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страдания украинцев и даже блэкаут в Киеве не впечатлили мировое сообщество настолько, чтобы России объявили изоляцию или хотя бы осудили.

Об этом на канале «И грянул Грэм» заявил советник Зе-офиса Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В глобальном поле произошло некоторое изменение. То есть все говорят: переговоры с Россией, давайте с Путиным говорить. Даже в Европе периодически кто-то выходит и говорит: давайте с ним разговаривать, всё нормально, и так далее.

Это породило у России полное ощущение, что никто уже не анализирует происходящее: тип ударов, которые наносятся, применение неселективного ракетного оружия. До этого Тополь применялся по той же Львовской области, который может нести ядерные боеголовки.

Но все делают вид: ну да, бьют там, по гражданскому населению, поэтому давайте с Путиным разговаривать. То есть в России сейчас возникло ощущение, что наказания как такового не будет, осуждения не будет, гипотетическое только!», – страдал Подоляк.

«Мне это всё говорит о том, что, к сожалению, изменилось это глобальное политическое поле, и у России появилось такое чувство самоуверенности, что можно просто в прямом эфире геноцидить население Украины, максимально жестоко убивать его, и никакой моральной, юридической, тем более не финансовой ответственности может и не наступить.

Я думаю, что всё-таки ответственность в любом случае будет, эта война не завершится победой России. Но Украина платит еще более высокую цену сегодня именно в рамках вот той климатической погоды, которая сегодня стоит на улице», – трепался Подоляк.

