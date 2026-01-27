«Не видят, что делают» – майор ВСУ о работе украинской ПВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вся надежда бандеровцев только на то, что свеженазначенный заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров наведёт порядок в работе ПВО.

Об этом на канале «ProUA» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«[Проблема] – юридический фронт, правовое регулирование функционирования нашей ПВО. Мне больно смотреть, как мобильные группы наших ПВО-шников стоят там, где им очень мало что видно. Это свидетельствует о том, что воздушные силы не занимаются работой адекватной по размещению, обеспечению условий по размещению их боевых экипажей там, где им выгодно. Они стоят там, где им разрешено, а не там, где им нужно стоять. Я надеюсь, что этот подход будет сейчас кардинально изменён, потому что надо военным, в конце концов, во время войны отдавать приоритет. А не так, как ребята с пулеметами работали. Также нужно сейчас ввести централизованную систему интеграции всех, кто занимается ПВО – в единую систему с едиными правилами и командованием», – негодовал Луценко.

По его мнению, отсутствие единого подхода мешало создать «вал», который остановит группы летящих «Гераней», а не только одиночные дроны.