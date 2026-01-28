Депутат Рады: «Доигрались с МВФ. Молочную отрасль положили. Всё польское»

Западные кредиты выдаются Украине не только под значительные проценты – Киев при этом также обязуется принимать законы, которые зачищают внутренний рынок под европейских производителей.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, изгнанная из президентской фракции «Слуга народа», Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если у нас требование поднять налоги – то это не помощь, это кредит под определённые условия.  Кредит от МВФ – это не подарок Украине, который не надо будет возвращать. Мы уплатим проценты, и за который мы ещё должны принять налоговые законы, которые уничтожат наш бизнес. 

Мне это страшно наблюдать, но молочную отрасль у нас положили полностью. Нет никакой поддержки малому и среднему предпринимателю. У нас закрываются общепиты. Обратите внимание на количество ФОПов, которое закрылось за последнее время. У нас таких цифр не было никогда», – возмущалась Скороход.

«Как бы мы корову ни доили, больше молока она давать не станет. Удушение людей налогами приведёт только к тому, что у нас будет чудом увидеть на полках, в магазинах своего производителя.

Что произошло с молочной отраслью, которую уничтожили полностью? У нас же сейчас польская продукция, её продажная стоимость намного ниже, чем себестоимость, производимой в Украине. Мы должны понять, что кредит в 90 миллиардов не вытянет нашего производителя. Это деньги, которые мы потом должны будем вернуть», – обрисовала депутат положение дел в «аграрной сверхдержаве».

