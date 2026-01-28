Кедми: Зеленский выступал в Давосе «под веществами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хамское выступления украинского узурпатора Зеленского на форуме в Давосе, где он позволил себе выпады в адрес Европы, объясняются состоянием наркотического опьянения.

Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вообще, последний год этот шут, который сидит на посту президента Украины, всё время гастролирует. Нет недели, где бы что-то он не был и не сказал очередную глупость. В конце концов, он многим надоел и надоедает. И это выражается в намного менее восторженных «комплиментах», которые он получает за свои истерические глупые выступления», – ответил Кедми.

Напомним, что резкую отповедь Зеленскому накануне озвучил вице-премьер Италии.