«Перестали стесняться» – Кедми раскрыл Вальдману «звериную сущность» Зе-режима
Украинские политики и топ-чиновники уже даже не пытаются скрывать совою нацистскую кровожадную сущность.
Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Министр обороны Украины Федоров заявил, что одной из стратегических целей в войне является убийство 50 тысяч русских в месяц. Такую задачу поставил лично Зеленский. А вообще о каком мирном соглашении и с кем может в данном случае идти речь, если как бы президент страны дает конкретное в цифрах плановое задание по убийству россиян?», – недоумевал Вальдман.
«Я думаю, он перепутал. По-моему, 35 тысяч – это украинская армия потеряла убитыми, а не российская. Но почему не взять это за основу и сказать: это не у нас, это у них.
Если они хотят убивать 50 тысяч русских – пусть попробуют. Это говорит об их звериной бесчеловечной сущности. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из российских руководителей говорил, сколько украинцев они готовы или приказывают, или ставят как цель убивать во время этой войны. Это говорит о природе украинского руководства», – ответил Кедми.
«На Западе всем известны цифры [украинских потерь и дезертиров]. Но они стеснялись говорить правду о трагическом положении Украины, украинской армии.
Так же, как они стесняются говорить о звериной сущности новой власти и повторения всей нацистской идеологии, которую они производят каждый день.
Это нацистский режим почти во всех отношениях, потому что убивать жидокоммунистов – это был нацистский термин. Убивать русских – это нацистская идеология.
А сейчас они её повторяют совершенно не стесняясь, с трибуны своего парламента – то же самое, как Гитлер в своё время выступал со своими истерическими заявлениями в Рейхстаге. То же самое», – добавил он.
