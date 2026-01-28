«Власть бездействует!»: украинцы вновь переходят на русский – спонсор нациста Тягнибока

Игорь Шкапа.  
28.01.2026 17:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 854
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Многие граждане Украины, которые в 2022 году перешли на мову, теперь опять говорят по-русски.

Об этом в беседе с антироссийской пропагандисткой Яниной Соколовой завил один из спонсоров тягнибоковцев, основатель запрещенных в РФ неонацистских формирований «Легион свободы» и «Карпатская сечь», львовский криминальный бизнесмен Игорь Кривецкий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие граждане Украины, которые в 2022 году перешли на мову, теперь опять говорят по-русски....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Кривецкий пафосно завил, что после начала войны украинцы якобы «пробудились – и стали одним организмом».

«А дальше вклинились те, кто начал все это разваливать. Мы даже все начали говорить на украинском языке, а позже чего-то снова перешли на русский язык. Конечно, я сейчас не хочу говорить, что этот вопрос только в языке, когда людям холодно, нечего есть, многие вообще замерзают, но это очень важно, потому что это передача информации», – рассуждал спонсор нацистов.

В свою очередь ведущая спросила, почему так случилось, что «некоторые украинцы заново вернулись в Россию».

Гость эфира снова винит в этом русский язык.

«А потому что власть ничего для этого не сделала. Если они во властных кабинетах говорят на русском языке, они показывают, что это несерьезно. И большинство людей нужно вести, а не следовать за ними. Им нужно показывать. Некоторые люди, как школьники», – злился Кривецкий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить