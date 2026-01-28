Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие граждане Украины, которые в 2022 году перешли на мову, теперь опять говорят по-русски.

Об этом в беседе с антироссийской пропагандисткой Яниной Соколовой завил один из спонсоров тягнибоковцев, основатель запрещенных в РФ неонацистских формирований «Легион свободы» и «Карпатская сечь», львовский криминальный бизнесмен Игорь Кривецкий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кривецкий пафосно завил, что после начала войны украинцы якобы «пробудились – и стали одним организмом».

«А дальше вклинились те, кто начал все это разваливать. Мы даже все начали говорить на украинском языке, а позже чего-то снова перешли на русский язык. Конечно, я сейчас не хочу говорить, что этот вопрос только в языке, когда людям холодно, нечего есть, многие вообще замерзают, но это очень важно, потому что это передача информации», – рассуждал спонсор нацистов.

В свою очередь ведущая спросила, почему так случилось, что «некоторые украинцы заново вернулись в Россию».

Гость эфира снова винит в этом русский язык.