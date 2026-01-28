«Украина враг. Они взорвали наши трубы»: В Германии меняются настроения
В Европе продолжает ослабевать поддержка Украины, причем, даже в тех странах, которые ранее были наиболее рьяными в этом вопросе.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей.
«Что происходит в Европе, в общем-то, все видят. Поддержка Украины, и те политики, которые в своё время активно взялись помогать Украине, сейчас попадают в некий политический вакуум, когда они теряют поддержку избирателей в этом вопросе», – сказал Кох.
Он считает, что этим политикам придется снижать накал призывов поддерживать Киев. Либерал с сожалением заметил, что падает поддержка Украины и среди обычных людей.
«И всё больше народа поддерживает те партии, которые говорят том, что нужно прекращать поддержку и заключать мир с Россией», – признал иноагент.
По его словам, неслучайно в Германии, где они живет, растет поддержка партии АдГ, которая идет под лозунгами сворачивания помощи киевскому режиму.
«И теперь у них появился шикарный аргумент: это они взорвали наши трубы. Как можно помогать стране, которая осуществляет очевидно враждебные действия в отношении Германии? Этот аргумент на съезде Адг лидер Алиса Вайдель несколько раз повторила, сказав, что страна, которая взрывает наши газовые трубы, не является нашим другом, а является нашим врагом. Почему мы помогаем врагу и так далее?
И опять же, мостик на коррупцию в Украине, что эти деньги разворовываются, что это всё крайне неэффективно и так далее», – заявил Кох.
