«Без малейшего усилия Путина»: Европа обнищала, обогатив Россию – аферист Кох оценил красоту момента

Игорь Шкапа.  
28.01.2026 16:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 533
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Западу уже не удастся обвалить курс рубля, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу уже не удастся обвалить курс рубля, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он обратил внимание, что устойчивость национальной валюты в значительной степени определяется объёмами её золотовалютных резервов, которых Россия на сегодня имеет порядка 600 миллиардов (на самом деле 769 – ред.).

«Это не считая тех замороженных денег, которые сегодня лежат в Европе и Америке. Каким образом образовались эти 600 млрд долларов? Это очень интересно», – отметил беглый либерал.

При этом Россия, из-за санкций лишившаяся возможности вкладываться в евро и доллары, купила золота на 300 миллиардов долларов.

По его словам, отказавшись от российского газа, Европа влезла в рецессию, поскольку цена на ее продукцию резко выросла.

«В результате всего этого цены на золото взлетели в два раза. Сегодня они превысили уже 5 тысяч долларов за унцию. Такой цены не было никогда. И без всякого усилия Путина его 300 миллиардов превратились в 600», – добавил иноагент.

Ведущая с надеждой вставила свои пять копеек – мол, теперь Путин распродает золото.

«Ничего он не стал продавать. Он накопил запасы золота, они сами выросли в два раза по цене без всякого его усилия. Только лишь потому, что выросла цена на золото. Он купил дешевле, а потом цена выросла. А золото-то у него лежит в хранилищах в виде брусков этих.

Вот таким образом санкциями против России, отказом от русского газа не ослабили, а усилили Россию, понимаете? Она стала богаче от этого, а Европа стала беднее, только и всего. И никакого вреда России де-факто не нанесли, потому что то, что она потеряла для Газпрома, она приобрела для Центрального банка», – объяснил Кох.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить