Не всех покусал Макрон. «У нас нет причин злиться на русских», — экс-министр обороны Франции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Франция, скорее, была не права, когда вторглась в Россию при Наполеоне и дорого заплатила за ошибку. В остальные же периоды истории между двумя странами были вполне хорошие отношения.

Об этом в эфире телеканала Europe 1 заявил бывший министр обороны Франции Жерар Лонге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.