Мёрзнующее укро-население уже мечтает о «Корейском сценарии», – болгарский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страдающее в условиях блэкаута население Украины уже готово на подписание соглашения по примеру раздела на Северную и Южную Корею.

Об этом в эфире телеканала Al Arabia English заявила политолог-международник из Болгарии Велина Тчакарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Болгарка при этом не уточнила, как соотносится с целями СВО сценарий, когда 80% Украины останется под властью бандеровского режима и «зонтиком» НАТО.